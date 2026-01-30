Подмосковные мукомолы обеспечили более 3% общероссийского объёма пшеничной муки

30 января 2026, 21:02

оригинал

Кулинары всего мира отмечают 30 января Международный день круассана. Секрет популярности изогнутой булочки из хрустящего слоёного теста – в её универсальности, отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Круассан можно употреблять как с ветчиной и сыром, так и с джемом или мёдом. Он гармонично сочетается с различными напитками.

«А сладкие варианты способствуют выработке в организме дофамина и бета-эндорфина, отвечающих за удовольствие. Традиционный французский круассан готовится без начинки. Варианты с сыром, ветчиной, кремами и джемами появились позднее, когда выпечка стала международным гастрономическим достоянием», – рассказали в министерстве.