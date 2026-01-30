Подмосковные мукомолы обеспечили более 3% общероссийского объёма пшеничной муки
Кулинары всего мира отмечают 30 января Международный день круассана. Секрет популярности изогнутой булочки из хрустящего слоёного теста – в её универсальности, отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Круассан можно употреблять как с ветчиной и сыром, так и с джемом или мёдом. Он гармонично сочетается с различными напитками.
«А сладкие варианты способствуют выработке в организме дофамина и бета-эндорфина, отвечающих за удовольствие. Традиционный французский круассан готовится без начинки. Варианты с сыром, ветчиной, кремами и джемами появились позднее, когда выпечка стала международным гастрономическим достоянием», – рассказали в министерстве.Булочка, ставшая символом французской кухни, имеет австрийские корни и историю, связанную с Марией-Антуанеттой. Та привезла «венскую выпечку» в Париж. Французские кондитеры усовершенствовали рецепт, начав использовать слоёное тесто с маслом. Это принесло круассану мировую популярность.
По данным регионального Минсельхозпрода, Подмосковье вносит значительный вклад в создание любимого всеми лакомства. Так, с января по ноябрь прошлого года предприятия региона выпустили более 257 000 тонн пшеничной муки, что на 2,2% превышает прошлогодние показатели.
Подмосковные мукомолы обеспечили более 10% общего объема пшеничной муки в Центральном федеральном округе и свыше 3% общероссийского объёма. Подобных результатов удалось добиться благодаря работе таких предприятий, как Раменский комбинат хлебопродуктов, Подольский мукомольный завод и ООО «СКС-торг».