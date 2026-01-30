Подмосковье заняло второе место в ЦФО и России по переработке мяса птицы

30 января 2026, 22:01

оригинал Фото: istockphoto / dusanpetkovic

Подмосковье в прошлом году в очередной раз подтвердило статус одного из лидеров производства охлаждённого мяса птицы. Как рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, с января по ноябрь 2025-го объём производства этой продукции достиг почти 255 000 тонн.





Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По данным ведомства, такой рост стал возможен благодаря модернизации оборудования, внедрению современных технологий содержания птицы и стабильному развитию отрасли.

«На долю Московской области приходится производство свыше 21% всего объёма охлажденного мяса птицы в Центральном федеральном округе и 8% – в масштабах России. По этим показателям регион занимает второе место как в ЦФО, так и в стране. Особое внимание уделяют сохранению свежести и безопасности продукции. Птица проходит строгий контроль на всех этапах», – отметили в министерстве.