Подмосковье произвело более 18% замороженных ягод и фруктов в России

30 января 2026, 21:49

оригинал Фото: istockphoto / brozova

Объём производства замороженных фруктов, ягод и орехов в Подмосковье с января по ноябрь 2025 года составил 9900 тонн. Это на 13% выше показателя за тот же период 2024-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Регион обеспечил 40,5% общего объёма производства этой продукции в Центральном федеральном округе и свыше 18% – в целом по России.

«Подобных результатов удалось достичь благодаря работе таких производителей, как «Агама Роял Гринланд» и «Эколес Запад». Таким образом, жители региона могут поддерживать иммунитет с помощью качественной и доступной местной продукции, выпуск которой продолжает увеличиваться», – отметили в ведомстве.