Подмосковье произвело более 18% замороженных ягод и фруктов в России
Объём производства замороженных фруктов, ягод и орехов в Подмосковье с января по ноябрь 2025 года составил 9900 тонн. Это на 13% выше показателя за тот же период 2024-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Регион обеспечил 40,5% общего объёма производства этой продукции в Центральном федеральном округе и свыше 18% – в целом по России.
«Подобных результатов удалось достичь благодаря работе таких производителей, как «Агама Роял Гринланд» и «Эколес Запад». Таким образом, жители региона могут поддерживать иммунитет с помощью качественной и доступной местной продукции, выпуск которой продолжает увеличиваться», – отметили в ведомстве.Там добавили, что зима с её холодами, нехваткой солнечного света и сезонными простудами создаёт нагрузку на иммунитет. Специалисты рекомендуют в это время года насыщать рацион витаминами. Один из лучших природных источников полезных веществ – замороженные ягоды.
Для поддержания здоровья в холодный сезон идеально подходят чёрная и красная смородина, клюква, брусника и облепиха. Их лучше замораживать, чтобы иметь доступ к натуральным витаминам круглый год.