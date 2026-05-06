Голосовой помощник Женя принял более полумиллиона звонков жителей Подмосковья
Подмосковный голосовой помощник Женя с ноября 2023 года обработал свыше 500 000 звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Женя круглосуточно отвечает жителям региона на вопросы по теме ЖКХ.
«Робот направляет заявки в Единую диспетчерскую службу, по необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения. Он также рассказывает о работе управляющих компаний, счётчиках и платежах, перезванивает жителю убедиться, что проблема решена», – рассказали в ведомстве.Виртуальный ассистент уже помог создать более 256 000 заявок в Единую диспетчерскую службу, сделал порядка 405 000 обзвонов.
Как напомнили в министерстве, робот круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по номеру 122, добавочный 4.