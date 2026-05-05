Жителям Подмосковья стал доступен дистанционный приём специалистов МосОблЕИРЦ

оригинал

В личном кабинете Единого расчётного центра Московской области появился новый сервис «Веб-консультант». На связь с заявителем выходит не робот, а специалист расчётного центра, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Веб-консультации уже доступны для жителей Богородского, Воскресенска, Дмитровского, Домодедова, Сергиева Посада, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Щёлкова, Фрязина и Химок. Заявители могут задать любой вопрос. Консультант также поможет разобраться в начислениях и скорректировать данные лицевого счёта.



Записаться на консультацию можно через личный кабинет, подключиться – со смартфона или компьютера.



В ведомстве рассказали об алгоритме записи.

«В личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» перейдите в раздел «Веб-консультант» и нажмите «Записаться». В форме укажите номер лицевого счета и электронную почту. Выберите городской округ, тему обращения, удобную дату и время. На указанную при записи электронную почту придёт письмо со ссылкой для подключения к видеозвонку. В назначенное время нужно будет перейти по ссылке», – отметили в Минчистоты.