В Подмосковье перед дачным сезоном установят более 1200 дополнительных баков

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области на фоне начала активной подготовки к открытию дачного сезона началась модернизация инфраструктуры приёма отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





На контейнерных площадках муниципалитетов региональные операторы приступили к установке дополнительных баков для сбора твёрдых коммунальных, крупногабаритных отходов и отходов раздельного накопления.

«Весной дачники массово вывозят упаковки, пластик и стекло. Из-за роста объёма отходов важно наличие достаточного количества специальных ёмкостей. В планах – установка 1 287 дополнительных баков. Они появятся на 936 контейнерных площадках в 35 округах региона», – отметили в Минчистоты.