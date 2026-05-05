Подмосковный робот Светлана с начала года обработал около 2,4 млн звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года уже принял и обработал без малого 2,5 миллиона звонков. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В Подмосковье пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на приём к специалисту, отменить или перенести запись с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта – Светланы. Помимо этого, робот делает исходящие вызовы и напоминает о визите к врачу, а также предлагает продлить электронный рецепт на льготное лекарство с помощью телемедицинской консультации.

«Светлана помогает пациентам разрешать большинство стандартных запросов – от записи на приём до вызова врача на дом. А если вопрос требует участия человека, робот переключает вызов на оператора. С начала года Светлана приняла и обработала уже почти 2,4 млн звонков. Одновременно она может принимать до 600 звонков», – отметил Забелин.