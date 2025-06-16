Гонщик из Пушкина Герасим Скуланов завоевал медаль чемпионата России SMP F4
Юный гонщик из Пушкинского городского округа Герасим Скуланов занял третье место в дебютной для себя первой гонке второго этапа чемпионата России в классе «Формула-4» (SMP F4). Заезд состоялся 14 июня на автодроме «Игора Драйв», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Герасим Скуланов представлял команду Texol Racing. Он продемонстрировал отличную технику вождения и стратегическое мышление на трассе на протяжении всех заездов. Благодаря этому он сумел завоевать бронзовую медаль», — говорится в сообщении.В этом году в SMP F4 участвуют 16 пилотов из восьми команд. Помимо Texol Racing, это LADA Sport, Prima Racing, Formula K Russia, NI Racing, ITECO Racing Team, BS Formula и TMS Racing Team.