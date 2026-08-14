Гонщики Подмосковья шесть раз победили в чемпионате и Кубке России по дрэг-рейсингу
Представители Московской области одержали шесть побед на четвёртом этапе чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Соревнования состоялись на автодроме RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе.
Одним из главных результатов этапа стала победа Игоря Гейнрихса из Красногорска в классе «3,99». Для спортсмена этот успех стал вторым сезоне, что позволило ему укрепить лидерство в общем зачёте чемпионата России. В зачете «Про ЕТ» Кубка России победил Иван Кардан из Балашихи. Помимо этого, он занял третье место на чемпионате Москвы в классе Mad Buckets.
Сразу четыре победы подмосковные спортсмены одержали в классах чемпионата Московской области. Александр Королёв из Одинцова занял первое место в классе «Стрит 10.0», Алексей Карманов из Химок первенствовал в «Стрит 10,5». Андрей ТТ из Власихи выиграл в классе «Стрит ЕТ», а Максим Гузенков из Балашихи – в Mad Buckets.
Александр Миронов из Красногорска завоевал два кубка за третьи места – в зачётах «Про Стрит 9,0» и «Электро». Мотогонщик из посёлка Селятино Михаил Пахомов пополнил коллекцию трофеев кубком за второе место в классе «Мото Про 8,0».
Всего в четвёртом этапе приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов России.
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