Гонщики Подмосковья шесть раз победили в чемпионате и Кубке России по дрэг-рейсингу

14 августа 2026, 22:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области одержали шесть побед на четвёртом этапе чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.