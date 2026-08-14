Подмосковные врачи выявили редкий порок развития печени у малыша с задержкой речи
Специалисты консультативно-диагностического центра №1 НИКИ детства выявили редкий порок развития печени у ребёнка с задержкой речи. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Родители привели к медикам трёхлетнего ребёнка с жалобами на отсутствие речи. Мальчик родился от первой беременности, роды прошли легко. Как рассказали родители, весь первый год жизни ребёнка проходил стандартно.
Однако к двум годам стало очевидно, что малыш сильно отстаёт от сверстников в развитии. Ребёнок почти не разговаривал и неохотно шёл на контакт. Неврологи, логопеды и дефектологи назначали регулярные развивающие занятия, курсы реабилитации и массажа. Но это приносило лишь кратковременный эффект. За 12 месяцев активной работы кардинального сдвига в развитии речи так и не произошло.
В НИКИ детства исследование проводил кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов. Во время сканирования брюшной полости доктор обнаружил в печени ребёнка необычное объёмное образование. Медики предположили нарушение в работе кровеносных сосудов.
Детальная экспертная оценка показала редкий порок развития – врождённый портосистемный, или вено-венозный шунт печени. У ребёнка между правой печёночной веной и правой ветвью воротной вены находился патологический обходной сосуд. Из-за этого неочищенная кровь, минуя фильтрацию в печени, сбрасывалась напрямую в общий кровоток, отравляя весь организм.
«Такие аномалии сосудов печени встречаются крайне редко. Сложность в том, что они долгое время маскируются под неврологические расстройства. Мозг ребёнка очень чувствителен к токсинам, особенно к аммиаку. При подобном нарушении головной мозг ребёнка круглосуточно находился в состоянии метаболической интоксикации. Это не позволяло нервной системе нормально развиваться, что и проявлялось в виде задержки речи», – пояснил Рязанов.Маленького пациента экстренно направили в отделение сосудистой хирургии, где провели операцию эндоваскулярной окклюзии патологического шунта. Под местной анестезией врачи сделали крошечный прокол и закрыли аномальный сосуд миниатюрным устройством. Сразу после этого весь объём крови пошёл по правильному анатомическому пути через естественный печеночный фильтр.
«После операции речь моего сына стала быстро восстанавливаться. Он стал активнее. Это был уже совсем другой ребёнок», – поделилась мама мальчика.Таким образом, подмосковные врачи нашли причину задержки развития у малыша, а благодаря операции удалось полностью восстановить его здоровье и речь.