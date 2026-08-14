Подмосковные врачи выявили редкий порок развития печени у малыша с задержкой речи

14 августа 2026, 21:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты консультативно-диагностического центра №1 НИКИ детства выявили редкий порок развития печени у ребёнка с задержкой речи. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Родители привели к медикам трёхлетнего ребёнка с жалобами на отсутствие речи. Мальчик родился от первой беременности, роды прошли легко. Как рассказали родители, весь первый год жизни ребёнка проходил стандартно.



Однако к двум годам стало очевидно, что малыш сильно отстаёт от сверстников в развитии. Ребёнок почти не разговаривал и неохотно шёл на контакт. Неврологи, логопеды и дефектологи назначали регулярные развивающие занятия, курсы реабилитации и массажа. Но это приносило лишь кратковременный эффект. За 12 месяцев активной работы кардинального сдвига в развитии речи так и не произошло.



В НИКИ детства исследование проводил кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов. Во время сканирования брюшной полости доктор обнаружил в печени ребёнка необычное объёмное образование. Медики предположили нарушение в работе кровеносных сосудов.



Детальная экспертная оценка показала редкий порок развития – врождённый портосистемный, или вено-венозный шунт печени. У ребёнка между правой печёночной веной и правой ветвью воротной вены находился патологический обходной сосуд. Из-за этого неочищенная кровь, минуя фильтрацию в печени, сбрасывалась напрямую в общий кровоток, отравляя весь организм.

«Такие аномалии сосудов печени встречаются крайне редко. Сложность в том, что они долгое время маскируются под неврологические расстройства. Мозг ребёнка очень чувствителен к токсинам, особенно к аммиаку. При подобном нарушении головной мозг ребёнка круглосуточно находился в состоянии метаболической интоксикации. Это не позволяло нервной системе нормально развиваться, что и проявлялось в виде задержки речи», – пояснил Рязанов.

«После операции речь моего сына стала быстро восстанавливаться. Он стал активнее. Это был уже совсем другой ребёнок», – поделилась мама мальчика.