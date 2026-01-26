«Горкинская лыжня» соберёт в Подмосковье около 500 участников

26 января 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 8 февраля состоятся XVIII соревнования по лыжным гонкам на единственной в регионе музейной трассе «Горкинская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.