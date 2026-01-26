«Горкинская лыжня» соберёт в Подмосковье около 500 участников
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 8 февраля состоятся XVIII соревнования по лыжным гонкам на единственной в регионе музейной трассе «Горкинская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Гонка объединит более 500 любителей лыжного спорта от трёх до 70 лет. В программе соревнований – групповые забеги свободным стилем на дистанциях от 500 метров до пяти километров. Личные награды разыграют в 25 группах.
«Горкинская лыжня» традиционно проходит на трассе с ровным рельефом без перепадов высоты протяжённостью полтора километра у здания Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина». Круг для детей – 500 метров.
Для участников мероприятия подготовят тёплые раздевалки, полевую кухню и медали финишёров.
История «Горкинской лыжни» началась 20 лет назад, когда на территории музея-заповедника организовали первые открытые соревнования. Дважды они не проводились по эпидемическим и погодным условиям.
Соревнования состоятся в Ленинском городском округе. Координаты навигатора: 55.499112, 37.761664. С программой можно познакомиться по ссылке.
