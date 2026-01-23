Подмосковная сборная завоевала награду Кубка России по современному пятиборью

23 января 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская команда Московской области заняла второе место на Кубке России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в бассейне и манеже спорткомплекса «Вересники» в Кирове с 119 по 22 января.





«В составе сборной Подмосковья выступали воспитанники химкинского Училища олимпийского резерва № 3 Павел Абакумов, Максим Копиченко, Егор Громадский и Григорий Докучаев. Они поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Золото завоевали представители Москвы, а бронзу — спортсмены из Краснодарского края», — говорится в сообщении.