Подмосковная сборная завоевала награду Кубка России по современному пятиборью
Мужская команда Московской области заняла второе место на Кубке России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в бассейне и манеже спорткомплекса «Вересники» в Кирове с 119 по 22 января.
«В составе сборной Подмосковья выступали воспитанники химкинского Училища олимпийского резерва № 3 Павел Абакумов, Максим Копиченко, Егор Громадский и Григорий Докучаев. Они поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Золото завоевали представители Москвы, а бронзу — спортсмены из Краснодарского края», — говорится в сообщении.Достойно выступила и женская сборная с двумя представительницами Московской области — Полиной Баршенцевой и Анастасией Чистяковой. Эта команда заняла по итогам турнира пятое место.