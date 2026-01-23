Первый в году матч проекта «Выходи во двор» пройдёт в Долгопрудном
28 января, в среду, звёздная команда «Легенды хоккея» проведёт первый матч года. Прославленные чемпионы померяются силами с любительской сборной в рамках V сезона проекта «Выходи во двор».
Встреча состоится в Долгопрудном, на открытой ледовой площадке в Центральном парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На лёд выйдут такие прославленные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Владимир Малахов, Сергей Коньков, Сергей Соин и Евгений Артюхин. Тренером команды выступит легендарный Александр Якушев.
Болельщиков ждут захватывающая игра, мастер-класс для воспитанников местных спортшкол от Сергея Конькова, конкурсы с призами и зона активностей для всей семьи.
Специальными гостями станут актёр театра и кино Роман Толкарев, а также популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.
Начало программы – в 18:00, матч начнётся в 19:00.
