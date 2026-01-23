Достижения.рф

Первый в году матч проекта «Выходи во двор» пройдёт в Долгопрудном

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

28 января, в среду, звёздная команда «Легенды хоккея» проведёт первый матч года. Прославленные чемпионы померяются силами с любительской сборной в рамках V сезона проекта «Выходи во двор».



Встреча состоится в Долгопрудном, на открытой ледовой площадке в Центральном парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

На лёд выйдут такие прославленные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Владимир Малахов, Сергей Коньков, Сергей Соин и Евгений Артюхин. Тренером команды выступит легендарный Александр Якушев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Болельщиков ждут захватывающая игра, мастер-класс для воспитанников местных спортшкол от Сергея Конькова, конкурсы с призами и зона активностей для всей семьи.

Специальными гостями станут актёр театра и кино Роман Толкарев, а также популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Начало программы – в 18:00, матч начнётся в 19:00.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0