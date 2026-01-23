Первый в году матч проекта «Выходи во двор» пройдёт в Долгопрудном

23 января 2026, 22:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

28 января, в среду, звёздная команда «Легенды хоккея» проведёт первый матч года. Прославленные чемпионы померяются силами с любительской сборной в рамках V сезона проекта «Выходи во двор».