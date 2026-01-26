Подмосковная фехтовальщица Егорян стала призёром этапа Кубка мира в США
Представляющая Московскую область саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира, который прошёл в американском Солт-Лейк-Сити. В полуфинале она уступила японке Мисаки Эмуре со счётом 11:15.
Победила на этапе француженка Сара Нуча.
32-летняя Егорян из Химок является двукратной олимпийской чемпионкой. Помимо этого, она трижды становилась чемпионкой мира и шесть раз – чемпионкой Европы.
Российские фехтовальщики выступают на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось о масштабном турнире по фехтованию на саблях в Химках на призы Яны Егорян.
