Подмосковная фехтовальщица Егорян стала призёром этапа Кубка мира в США

Представляющая Московскую область саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира, который прошёл в американском Солт-Лейк-Сити. В полуфинале она уступила японке Мисаки Эмуре со счётом 11:15.



Победила на этапе француженка Сара Нуча.

32-летняя Егорян из Химок является двукратной олимпийской чемпионкой. Помимо этого, она трижды становилась чемпионкой мира и шесть раз – чемпионкой Европы.

Российские фехтовальщики выступают на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось о масштабном турнире по фехтованию на саблях в Химках на призы Яны Егорян.

