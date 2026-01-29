В Подмосковье упростили процедуру продления лицензий управляющим компаниям
В услугу «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» на госпортале Московской области добавили новую опцию. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Если раньше компания могла в онлайн-режиме запросить лицензию на управление домом или прекратить её, то теперь можно также оформить продление существующей лицензии.
«Подать заявление на продление можно не ранее чем за 60 и не позднее чем за 45 рабочих дней до даты окончания действия лицензии», — отмечается в сообщении.Услуга предназначается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она размещается в разделе «Бизнес», подразделе «Лицензирование и разрешения». Решение по заявке придёт в личный кабинет отправителя в течение десяти рабочих дней.