В Подмосковье упростили процедуру продления лицензий управляющим компаниям

В услугу «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» на госпортале Московской области добавили новую опцию. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.



Если раньше компания могла в онлайн-режиме запросить лицензию на управление домом или прекратить её, то теперь можно также оформить продление существующей лицензии.

«Подать заявление на продление можно не ранее чем за 60 и не позднее чем за 45 рабочих дней до даты окончания действия лицензии», — отмечается в сообщении.
Услуга предназначается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она размещается в разделе «Бизнес», подразделе «Лицензирование и разрешения». Решение по заявке придёт в личный кабинет отправителя в течение десяти рабочих дней.
