В Подмосковье упростили процедуру продления лицензий управляющим компаниям

29 января 2026, 10:30

оригинал Фото: istockphoto.com/KrimKate

В услугу «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» на госпортале Московской области добавили новую опцию. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Если раньше компания могла в онлайн-режиме запросить лицензию на управление домом или прекратить её, то теперь можно также оформить продление существующей лицензии.





«Подать заявление на продление можно не ранее чем за 60 и не позднее чем за 45 рабочих дней до даты окончания действия лицензии», — отмечается в сообщении.