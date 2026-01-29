Коммунальщики поделили Балашиху на секторы для эффективной уборки снега
Специалисты круглосуточно очищают Балашиху от снега. Днем работают в основном пешие группы коммунальных служб, а ночью на улицы выезжают дорожные службы.
Как оказалось, коммунальщики применили особую тактику для более продуктивной работы. Город условно поделили на три зоны, в каждую из которых направили необходимое количество спецтехники.
Первый сектор охватывает микрорайон Железнодорожный, второй включает микрорайоны Янтарный, Изумрудный, Алексеевская роща и прилегающие к ним территории, а третий – центральную часть Балашихи. Основные задачи работников в каждом секторе заключаются в уборке автобусных остановок, освобождении проездов и карманов для доступа к социальным учреждениям и в расчистке общественных пространств.
В ночь с 28 на 29 января большая часть техники вышла на работу около 22:00 из-за транспортного коллапса на дорогах, который помешал начать уборку раньше. Бригады завершат свою работу ближе к 05:00. Специалисты отметили, что время начала и окончания смены может варьироваться в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах
В уборке снега задействованы 16 комбинированных дорожных машин, 34 МТЗ, более 20 погрузчиков и 30 самосвалов. С начала зимы с муниципальных дорог Подмосковья вывезли свыше 100 тысяч кубометров снега.
