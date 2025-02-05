Горнолыжники из Подмосковья завоевали две медали V этапа Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали выиграли спортсмены из Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов на пятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Награды подмосковным спортсменам принесли заезды в дисциплине «слалом». На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Семён Ефимов, а его товарищ по команде Александр Хорошилов уступил ему 0,09 секунды. Этот результат обеспечил Хорошилову серебряную медаль», — говорится в сообщении.Пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» проводился с 3 по 5 февраля в фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске. Участниками соревнований стали более 120 спортсменов из России и Беларуси.
Читайте также:
Подмосковная сборная по фехтованию на шпагах взяла бронзу первенства России
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры со сборной КНДР
Стали известны детали личного контракта капитана сборной России Данила Глебова в «Динамо»
Лев Каштанов