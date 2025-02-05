Подмосковная сборная по фехтованию на шпагах взяла бронзу первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская сборная «Московская область-2» в составе Снежаны Каменской, Марии Долгополовой, Софии Короевой и Лины Кашинцевой заняла третье место на первенстве России среди кадетов по фехтованию на шпагах, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В четвертьфинале подмосковные фехтовальщицы обыграли команду «Новосибирская область-1». В полуфинале представительницы Московской области уступили будущим победительница первенства — сборной «Москва-1». А в бою за третье место спортсменки из Подмосковья обыграли команду «Новосибирская область-2», — говорится в сообщении.Первенство России среди кадетов по фехтованию на шпагах проводится в Волгограде со 2 по 9 февраля. Участниками командных соревнований стали 44 сборные.
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