Горнолыжники из Подмосковья завоевали награды двух всероссийских соревнований
Спортсмены из Московской области завоевали три медали на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO» и одну на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Награды получили Виталина Гирина из Истры и Александр Хорошилов из Дмитрова.
«Виталина Гирина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «слалом» среди женщин на втором этапе «Серии PRO». Такой же результат показал Александр Хорошилов на соревнованиях среди мужчин», — говорится в сообщении.Кроме того, Гирина заняла второе место «Серии PRO» в дисциплине «слалом-гигант» и повторила этот успех на пятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту.
Оба турнира проходили 23-25 декабря в городе Куса Челябинской области.