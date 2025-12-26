Горнолыжники из Подмосковья завоевали награды двух всероссийских соревнований

26 декабря 2025, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO» и одну на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Награды получили Виталина Гирина из Истры и Александр Хорошилов из Дмитрова.





«Виталина Гирина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «слалом» среди женщин на втором этапе «Серии PRO». Такой же результат показал Александр Хорошилов на соревнованиях среди мужчин», — говорится в сообщении.