В Мытищах состоится первый этап «Кубка Святых Воинов Руси»

26 декабря 2025, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба движения «Сорок Сороков»

Масштабный спортивно-культурный проект «Кубок Святых Воинов Руси» реализует общероссийское общественное движение «Сорок Сороков». Первый этап Кубка проведут в субботу, 27 декабря, на базе спорткомплекса «Строитель» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба движения.





В программу мероприятия, посвящённого воину-монаху Александру Пересвету, входит молебен и соревнования по трём видам спорта — самбо, бокс и армейский рукопашный бой.





«Проект «Кубок Святых Воинов Руси» призван вдохновить молодёжь на пути духовности и силы, показать, что истинная мужественность и победа возможны в рамках православных ценностей», — заявил координатор-основатель движения «Сорок Сороков» Владимир Носов.