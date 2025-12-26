Гасилин назвал худший трансфер РПЛ за 2025 год
Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин назвал главные разочарования российского футбола в 2025 году и отдельно выделил «Спартак».
На вопрос о команде, которая больше всего разочаровала, собеседник Metaratings.ru без колебаний указал на московский клуб. По его словам, в «Спартаке» давно стали привычными неудачи в трансферной политике и постоянные перестановки на тренерском мостике, однако решения руководства он назвал чрезмерно нелогичными.
Гасилин считает, что клуб фактически превратился в середняка РПЛ, а крупные траты на игроков не дают результата. В качестве примера он привёл ситуацию, когда команда ещё до зимы прошлого года претендовала на чемпионство, а Манфред Угальде стабильно забивал, после чего приобрели Ливая Гарсию. По мнению Гасилина, деньги потратили впустую.
«По соотношению «цена-качество» — да», — прокомментировал он, отвечая на вопрос, является ли Гарсия худшим трансфером РПЛ в 2025 году.
Ливай Гарсия перешёл в «Спартак» 7 февраля 2025 года из афинского АЕКа за 18,7 млн евро — это рекордная покупка в истории клуба. С нападающим из Тринидада и Тобаго подписали контракт на 3,5 года — до лета 2028-го.
В весенней части прошлого сезона форвард провёл 15 матчей во всех турнирах и забил три гола (один — в 11 встречах РПЛ и два — в четырёх играх Кубка России). В текущем сезоне у него 18 матчей и шесть мячей (четыре — в чемпионате и два — в Кубке). По итогам 2025 года Гарсия стал вторым бомбардиром «Спартака», уступив только Угальде.