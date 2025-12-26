Гасилин назвал худший трансфер РПЛ за 2025 год

26 декабря 2025, 12:02

Гасилин назвал худшим трансфером РПЛ в 2025 году Ливая Гарсию

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин назвал главные разочарования российского футбола в 2025 году и отдельно выделил «Спартак».





На вопрос о команде, которая больше всего разочаровала, собеседник Metaratings.ru без колебаний указал на московский клуб. По его словам, в «Спартаке» давно стали привычными неудачи в трансферной политике и постоянные перестановки на тренерском мостике, однако решения руководства он назвал чрезмерно нелогичными.



Гасилин считает, что клуб фактически превратился в середняка РПЛ, а крупные траты на игроков не дают результата. В качестве примера он привёл ситуацию, когда команда ещё до зимы прошлого года претендовала на чемпионство, а Манфред Угальде стабильно забивал, после чего приобрели Ливая Гарсию. По мнению Гасилина, деньги потратили впустую.





«По соотношению «цена-качество» — да», — прокомментировал он, отвечая на вопрос, является ли Гарсия худшим трансфером РПЛ в 2025 году.