«Я очень влюблена»: Яна Рудковская рассказала о чувствах к Евгению Плющенко

Рудковская назвала Плющенко не только мужем, но и главным партнером в жизни
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская откровенно высказалась о своих отношениях с Евгением Плющенко. Об этом сообщает «ТВ Mail».



Продюсер призналась, что спустя почти два десятилетия совместной жизни ее чувства к супругу по-прежнему сильны.

По словам Яны, Евгений для нее — не просто любимый мужчина, но и близкий друг, а также надежный партнер в бизнесе. Именно это, считает Рудковская, и является основой крепких семейных отношений. В этом году пара отметила 18 лет вместе, а впереди — новая важная дата.

Также Яна подчеркнула, что считает Плющенко главой семьи. К слову, на 20-летие совместной жизни супруги планируют вновь сыграть свадьбу и еще раз отметить свой союз.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

