«Я очень влюблена»: Яна Рудковская рассказала о чувствах к Евгению Плющенко

24 декабря 2025, 20:41

Рудковская назвала Плющенко не только мужем, но и главным партнером в жизни

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская откровенно высказалась о своих отношениях с Евгением Плющенко. Об этом сообщает «ТВ Mail».