Горнолыжники из Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка России
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на турнире «Кубок Большого Вудъявра», являющемся этапом Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Награды подмосковные спортсмены завоевали в дисциплине «слалом».
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Александр Хорошилов из Дмитрова, а серебряную медаль получил Семён Ефимов из Истры. Третье место занял горнолыжник из Челябинской области», — говорится в сообщении.Кроме того, Виталина Гирина — воспитанница Облсатного центра олимпийских видов спорта и спортшколы «Истрина» в Истре — завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по слалому среди женщин.
Турнир проходит в городе Кировск Мурманской области, в нём участвуют 130 спортсменов.