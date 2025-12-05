Юбилейный сезон проекта «Выходи во двор» стартует на новом катке в Дмитрове
13 декабря в Дмитрове начнётся V сезон подмосковного проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Звёздная команда «Легенды хоккея» проведёт гала-матч с любительской командой жителей города на новом катке на Торговой площади.
В составе команды легенд на лёд выйдут прославленные российские и советские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.
Тренером команды все пять сезонов выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.
К профессионалам присоединятся специальные гости – солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, актёр сериала «Молодёжка» Иван Жвакин и журналист Илья Данильцев.
Для болельщиков и гостей матча будут организованы спортивные активности с призами. А Коньков проведёт для юных хоккеистов мастер-класс.
Проект «Выходи во двор» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Как отметили в министерстве, с момента его запуска «Легенды хоккея» провели более 40 матчей с любителями из разных городских округов Подмосковья. Всего игры собрали свыше 60 000 болельщиков.
