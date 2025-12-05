Юбилейный сезон проекта «Выходи во двор» стартует на новом катке в Дмитрове

05 декабря 2025, 14:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

13 декабря в Дмитрове начнётся V сезон подмосковного проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Звёздная команда «Легенды хоккея» проведёт гала-матч с любительской командой жителей города на новом катке на Торговой площади.