В Серебряных Прудах провели женское первенство округа по дартсу

05 декабря 2025, 14:01

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Открытое первенство округа Серебряные Пруды по дартсу среди женщин состоялось на площадке спорткомплекса «Молодёжный» 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в турнире приняли десять сильнейших спортсменок. Первоначально их по жребию разделили на две группы по пять человек и провели соревнования по круговой системе. Из первой группы в полуфинал вышли Анна Григорьева и Надежда Лыткина, из второй — Мария Савина и Юлия Смирнова.





«В полуфинале Мария Саввина победила Надежду Лыткину, а Анна Григорьева — Юлию Смирнову. В финале Мария Саввина оказалась сильнее своей соперницы и заняла первое место», — говорится в сообщении.