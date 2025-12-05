Волейболист Аргентины назвал два любимых российских блюда
Волейболист Аргентины Данани любит чебуреки и сырники в России
Аргентинский либеро ВК «Зенит-Казань» Сантьяго Данани поделился своими гастрономическими предпочтениями и любимыми блюдами в России.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что аргентинское мясо действительно особенное, и когда спортсмен долго отсутствует дома, ему его немного не хватает.
«Я назову два – чебуреки и сырники», — сказал Данани, отвечая на вопрос о своих любимых блюдах в России.Аргентинец играет в России с 2023 года. В первые два сезона он выступал за «Факел» из Нового Уренгоя, а в 2025 году подписал контракт с «Зенитом». Данани также является бронзовым призёром Олимпиады в Токио.