Волейболист Аргентины назвал два любимых российских блюда

05 декабря 2025, 13:49

Волейболист Аргентины Данани любит чебуреки и сырники в России

Фото: istockphoto/razihusin

Аргентинский либеро ВК «Зенит-Казань» Сантьяго Данани поделился своими гастрономическими предпочтениями и любимыми блюдами в России.





В беседе с Metaratings.ru он отметил, что аргентинское мясо действительно особенное, и когда спортсмен долго отсутствует дома, ему его немного не хватает.



