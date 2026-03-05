Горнолыжники из Подмосковья завоевали три медали на всероссийских турнирах

05 марта 2026, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на всероссийских горнолыжных соревнованиях «Вулканы Камчатки» и первенстве страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Две награды подмосковные спортсмены взяли на «Вулканах Камчатки».



