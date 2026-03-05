Горнолыжники из Подмосковья завоевали три медали на всероссийских турнирах
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на всероссийских горнолыжных соревнованиях «Вулканы Камчатки» и первенстве страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Две награды подмосковные спортсмены взяли на «Вулканах Камчатки».
Кроме того, ещё один горнолыжник из Московской области — Артем Абалихин — занял третье место в юниорском соревновании по слалому в рамках первенства России.«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Григорий Бурочкин по итогам соревнований в дисциплине «слалом-гигант» среди юношей в возрасте 12-13 лет (U-14). А серебро взял Иван Салкин в дисциплине «слалом» среди юношей в той же возрастной категории», — говорится в сообщении.