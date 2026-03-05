В соревнованиях по лазертагу в Подольске приняли участие более 100 девушек

05 марта 2026, 09:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Турнир по лазертагу на призы олимпийской чемпионки Юлии Гущиной состоялся в спортивном центре «Юность» в Подольске. За победу боролись около 100 девушек из 24 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования провели в день рождения именитой спортсменки и посвятили предстоящему Международному женскому дню.





«Дня рождения лучше для меня не придумать. Мы долго планировали турнир, хотелось приурочить игру и к 8 Марта, и к моему дню рождения. Считаю, получилось очень хорошо», — сказала Юлия Гущина.