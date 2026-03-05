В чемпионате по стрельбе в Люберцах примут участие спортсмены из восьми регионов

05 марта 2026, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина проведут в субботу, 7 марта, в Люберцах. Участниками турнира станут 120 спортсменов из восьми российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Площадкой соревнований станет дворец спорта «Триумф». За победу будут бороться стрелки из Подмосковья, Москвы, Тульской, Воронежской, Тверской, Рязанской, Курской и Костромской областей.



