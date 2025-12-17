Горнолыжники Подмосковья взяли две медали Спартакиады СНГ среди спортсменов с ОВЗ
Представители Московской области завоевали две медали на Первой зимней Спартакиаде стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. У спортсменов региона – золото и серебро, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золотую медаль в слаломе гиганте спорта слепых завоевала Елизавета Мурга из Дмитровского городского округа. В той же дисциплине по программе спорта глухих серебряным призёром стал её земляк Иван Павлик.
В турнире участвуют около 100 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В программе – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих и спорт слепых в пяти дисциплинах – «лыжные гонки», «горнолыжный спорт», «сноуборд», «кёрлинг» и «шахматы».
Соревнования проходят с 14 по 20 декабря в столице Башкирии Уфе.
