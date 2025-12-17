Горнолыжники Подмосковья взяли две медали Спартакиады СНГ среди спортсменов с ОВЗ

17 декабря 2025, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали две медали на Первой зимней Спартакиаде стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. У спортсменов региона – золото и серебро, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.