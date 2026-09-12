«Город, который продолжает расти»: Андрей Воробьёв поздравил Солнечногорск с Днём города
Андрей Воробьёв поздравил жителей Солнечногорска с Днём города
Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Солнечногорска с Днём города и рассказал о главных изменениях, которые происходят в муниципалитете.
Он отметил, что сегодня Солнечногорск — это современный и уютный город, который продолжает развиваться, сохраняя при этом свою природу и особую атмосферу.
«Солнечногорск — это родные и любимые места, городская жизнь и, конечно, уникальная природа», — отметил Воробьёв.Губернатор поблагодарил всех жителей, которые своим трудом и участием помогают менять город и Подмосковье к лучшему. Отдельно он напомнил, что Солнечногорск носит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», и передал самые теплые слова благодарности военнослужащим и их семьям.
Большое внимание в районе уделяют развитию образования. В прошлом году в Андреевке открылся новый детский сад, а в Майдарове — образовательный комплекс. В этом году к 1 сентября завершили строительство детских садов в Поварово и Андреевке, а также нового корпуса гимназии №6 в Солнечногорске. После капитального ремонта по президентской программе свои двери открыли Венгелеевская школа и Родомльский кадетский корпус.
Продолжается обновление системы здравоохранения. В 2023 году построили новую подстанцию скорой помощи и модернизировали центральную поликлинику. В прошлом году в городе начал работать новый аппарат МРТ, а больницы и поликлиники получили современное оборудование.
Отдельно Воробьёв остановился на вопросах ЖКХ, которые остаются особенно важными для жителей Солнечногорска. За последние два года вместе с «Газпромом» обновили ключевые объекты теплоснабжения, в том числе котельную «Выстрел», объекты в Менделеево, Миронцево, Улыбкино и на Стекольном заводе. Новые котельные также появились в других территориях. Работы по модернизации системы планируется продолжить, чтобы обеспечить стабильное тепло в домах жителей.
Изменения происходят и в сфере водоснабжения и электроснабжения. В этом году завершили модернизацию ВЗУ в Смирновке и на Крестах. По словам губернатора, жители уже должны были почувствовать улучшения в качестве воды.
Не забывают и о городских пространствах. В этом году планируется завершить благоустройство участка набережной в Тимонове, а до конца следующего года обновить Советскую площадь в центре Солнечногорска.
«Вместе с жителями будем и дальше делать Солнечногорск уютнее и комфортнее», — подчеркнул Андрей Воробьёв.