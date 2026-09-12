«Город, который продолжает расти»: Андрей Воробьёв поздравил Солнечногорск с Днём города

12 сентября 2026, 13:10

Андрей Воробьёв поздравил жителей Солнечногорска с Днём города

Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Солнечногорска с Днём города и рассказал о главных изменениях, которые происходят в муниципалитете.





Он отметил, что сегодня Солнечногорск — это современный и уютный город, который продолжает развиваться, сохраняя при этом свою природу и особую атмосферу.





«Солнечногорск — это родные и любимые места, городская жизнь и, конечно, уникальная природа», — отметил Воробьёв.

«Вместе с жителями будем и дальше делать Солнечногорск уютнее и комфортнее», — подчеркнул Андрей Воробьёв.