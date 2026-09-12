Воробьёв поздравил Одинцовский округ с праздником и рассказал о благоустройстве
Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Одинцовского округа с праздником. Он отметил, что Одинцово, Звенигород, Кубинка, Голицыно, Большие и Малые Вязёмы — всё это единый Одинцовский округ, которым жители дорожат и гордятся.
Он подчеркнул, что особое отношение в округе — к защитникам Отечества. Звенигород и Кубинка носят почётное звание «Населённый пункт воинской доблести», здесь много семей военнослужащих и ребят, которые сегодня сражаются за будущее России.
«Спасибо вам за мужество и самоотверженность, с которой вы выполняете боевую работу. Мы со своей стороны продолжим помогать семьям, поддерживать в самых разных вопросах», — заявил Воробьёв.Глава региона отметил, что округ растёт, и важно, чтобы вместе с новыми кварталами появлялись новые сады, школы и поликлиники. В этом году заработали новые детские сады — «Вектор будущего» в Лайково и «Кубик» в Одинцово. В следующем году планируется открыть сразу три школы — в ЖК «Лайково», Заречье и новый корпус школы № 9 в Одинцово.
Большая работа идёт в сфере здравоохранения. Осенью завершается капитальный ремонт стационара в Верхнем Успенском, а в следующем году откроются три новые поликлиники — для взрослых и детей — в Гусарской Балладе, Новой Трёхгорке и детская поликлиника в Звенигороде.
Отдельно губернатор остановился на дорожной инфраструктуре. В декабре 2024 года президент открыл долгожданный выход на Малые Вязёмы — это позволило убрать пробки на МКАД. В этом году начинается строительство развязки на Рублёво-Успенском шоссе в районе села Успенское, а в первом квартале следующего года планируется завершить два новых перехода через железную дорогу рядом со станциями Баковка и Немчиновка. Также планируется продлить железнодорожную линию в сторону Сколково — этими станциями смогут пользоваться и жители округа.
«И конечно, очень важно, чтобы у жителей было больше возможностей для отдыха. В этом году завершаем большую реконструкцию центральной площади и городского парка в Одинцово, обновляем набережную, продолжим обновление парка Лазутинка», — сказал Воробьёв.В завершение он пожелал каждой семье благополучия, тепла и успехов в делах.