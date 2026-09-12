Воробьёв поздравил Одинцовский округ с праздником и рассказал о благоустройстве

12 сентября 2026, 13:04

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Одинцовского округа с праздником. Он отметил, что Одинцово, Звенигород, Кубинка, Голицыно, Большие и Малые Вязёмы — всё это единый Одинцовский округ, которым жители дорожат и гордятся.





Он подчеркнул, что особое отношение в округе — к защитникам Отечества. Звенигород и Кубинка носят почётное звание «Населённый пункт воинской доблести», здесь много семей военнослужащих и ребят, которые сегодня сражаются за будущее России.

«Спасибо вам за мужество и самоотверженность, с которой вы выполняете боевую работу. Мы со своей стороны продолжим помогать семьям, поддерживать в самых разных вопросах», — заявил Воробьёв.

«И конечно, очень важно, чтобы у жителей было больше возможностей для отдыха. В этом году завершаем большую реконструкцию центральной площади и городского парка в Одинцово, обновляем набережную, продолжим обновление парка Лазутинка», — сказал Воробьёв.