Губернатор Подмосковья поздравил Краснознаменск с юбилеем

12 сентября 2026, 12:40

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Краснознаменска с юбилеем — в этом году городу исполняется 45 лет. Он отметил, что Краснознаменск — особый уголок Подмосковья, где хорошо знают друг друга, вместе служат, работают, растят детей, встречаются во дворах, школах и на городских праздниках.





Глава региона подчеркнул, что история города связана с космосом и военной службой, и обратился со словами благодарности ко всем жителям, военным Краснознаменского гарнизона, ветеранам, специалистам Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, а также ко всем, кто посвятил себя космической отрасли.





«И конечно, вашим родным и близким — тем, кто умеет ждать, беречь дом и быть надёжной опорой», — добавил Воробьёв.

«Знаю, насколько важно, чтобы у защитника дома был крепкий тыл. Будем помогать вашим близким, поддерживать семьи, стараться оперативно решать всё, что требует внимания», — сказал он.

«Краснознаменску всего 45 — молодой город, но здесь уже выросли поколения и семьи, для которых он стал родным домом. А самое ценное, что город тесно связан с космосом и крепко держится за самые земные, самые важные вещи — семью, дружбу, верность долгу, заботу. Пусть так всегда и остаётся», — сказал губернатор.