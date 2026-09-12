«Пусть Химки становятся лучше»: Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём города

12 сентября 2026, 12:40

Андрей Воробьёв рассказал о главных изменениях в Химках и поздравил с праздником

Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Химок с Днём города. Он отметил, что муниципалитет продолжает активно развиваться: здесь растут новые кварталы, работают крупные предприятия, а тысячи людей ежедневно ездят в Москву и возвращаются домой.





По словам Воробьёва, важно, чтобы высокий темп развития города был заметен не только в статистике, но и в повседневной жизни. Отдельно губернатор поблагодарил жителей, которые участвуют в жизни Химок, замечают проблемы и предлагают решения.





«В Химках всегда чувствуется энергия, динамика, движение», — подчеркнул Воробьёв.

«Пусть с каждым годом наши Химки становятся лучше, уютнее, сильнее», — пожелал Андрей Воробьёв жителям города и поздравил их с праздником.