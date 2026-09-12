«Пусть Химки становятся лучше»: Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём города
Андрей Воробьёв рассказал о главных изменениях в Химках и поздравил с праздником
Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Химок с Днём города. Он отметил, что муниципалитет продолжает активно развиваться: здесь растут новые кварталы, работают крупные предприятия, а тысячи людей ежедневно ездят в Москву и возвращаются домой.
По словам Воробьёва, важно, чтобы высокий темп развития города был заметен не только в статистике, но и в повседневной жизни. Отдельно губернатор поблагодарил жителей, которые участвуют в жизни Химок, замечают проблемы и предлагают решения.
«В Химках всегда чувствуется энергия, динамика, движение», — подчеркнул Воробьёв.Губернатор также рассказал о развитии социальной инфраструктуры. В этом году в городе открылся новый корпус школы №20 в Подрезково, после капитального ремонта заработали гимназия №23 в Сходне и Луневская школа. Новые и обновленные детские сады приняли детей на Ленинском и Юбилейном проспектах, в Новогорске и Клязьме. До 30 сентября планируется завершить ремонт детского сада на улице Ватутина, а в 2028 году — открыть новый сад на 500 мест в Первых Химках.
Есть изменения и в сфере здравоохранения. После масштабного ремонта в прошлом году открылся Химкинский роддом, где уже появились на свет почти полторы тысячи малышей. Продолжается обновление больницы, а капитальный ремонт хирургического корпуса на Куркинском шоссе планируют завершить в 2028 году.
Особое внимание, по словам Воробьёва, уделяется транспорту. В 2027 году в планах открытие станции МЦД «Монумент», которая должна сделать поездки для жителей «Солнечной системы», «Двух столиц» и соседних кварталов быстрее и удобнее. Кроме того, вместе с Москвой власти работают над перспективным продлением метро от станции «Планерная» в сторону Химок и Куркино.
Продолжается и благоустройство городских пространств. В прошлом году полностью обновили парк имени Льва Толстого, а этой осенью планируют завершить работы у Барашкинского пруда и в сквере «Сказка». В следующем году благоустройство хотят провести в скверах на Юбилейной и Юности в Старых Химках.
Отдельно губернатор передал слова поддержки военнослужащим и их семьям, отметив, что власти стараются обеспечивать необходимую помощь близким тех, кто находится на передовой.
«Пусть с каждым годом наши Химки становятся лучше, уютнее, сильнее», — пожелал Андрей Воробьёв жителям города и поздравил их с праздником.