Участие в квесте «Город пЕРемен» в Балашихе приняли более 2700 человек

01 июня 2026, 15:39

Свыше 2 700 человек приняли участие в квесте «Город пЕРемен», который состоялся в Балашихе 31 мая. Необычное мероприятие организовала подмосковное отделение «Молодой гвардии». Оно направлено на знакомство жителей с результатами реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Участники квеста для того, чтобы выполнить задания, должны были совершить настоящее путешествие по городу, чтобы своими глазами увидеть построенные и отремонтированные школы и детсады, благоустроенные парки и дворы.





«Самой главной целью было наглядно, без презентаций и скучных отчетов в СМИ показать, как динамично развиваются наши города», — пояснила руководительница подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

«Жители понимают, насколько всё изменилось. И это благодаря людям, которые пять лет назад хотели этих изменений, давали предложения, голосовали за них», — сказал Игорь Брынцалов.