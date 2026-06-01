Участие в квесте «Город пЕРемен» в Балашихе приняли более 2700 человек
Свыше 2 700 человек приняли участие в квесте «Город пЕРемен», который состоялся в Балашихе 31 мая. Необычное мероприятие организовала подмосковное отделение «Молодой гвардии». Оно направлено на знакомство жителей с результатами реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Участники квеста для того, чтобы выполнить задания, должны были совершить настоящее путешествие по городу, чтобы своими глазами увидеть построенные и отремонтированные школы и детсады, благоустроенные парки и дворы.
«Самой главной целью было наглядно, без презентаций и скучных отчетов в СМИ показать, как динамично развиваются наши города», — пояснила руководительница подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.На площадке квеста побывал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что мероприятие помогает людям оценить масштаб перемен, который провели по их запросам, вошедшим в Народную программу.
«Жители понимают, насколько всё изменилось. И это благодаря людям, которые пять лет назад хотели этих изменений, давали предложения, голосовали за них», — сказал Игорь Брынцалов.Ещё один квест «Город пЕРемен» пройдёт 6 июня в Королёве. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта.