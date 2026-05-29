Организаторы квеста «Город пЕРемен» рассказали о призах для участников
Квест «Город пЕРемен» проводит в Московской области местное отделение «Молодой гвардии». Уникальный проект направлен на знакомство жителей с результатами реализации Народной программы «Единой России». О призах и бонусах для участников квеста рассказали в пресс-службе партии.
Выполняя задания квеста, люди посещают новые, а также отремонтированные и благоустроенные объекты. К акции присоединился местный бизнес — кафе, торговые сети, бьюти-салоны и пр. предлагают участникам различные бонусы и скидки.
«Мы очень рады, что квест «Город пЕРемен» нашел большой отклик и у жителей, и у партнёров. Это говорит о том, что у нашей команды получилось предложить людям интересный формат совместного досуга», — сказала руководительница «Молодой Гвардии» региона Диана Алумянц.Помимо бонусов от партнёров участникам вручают призы и сувениры — настольные игры, термосы, портативные зарядки, дизайнерские сумки и многое другое. А лучшие команды получают умные колонки.
Первый квест «Город пЕРемен» прошёл 23 мая в Видном. В нём приняли участие около полутора тысяч человек. Вторая игра состоится 31 мая в Балашихе. На неё зарегистрировали уже более двух тысяч человек. А третий квест проведут 6 июня в Королёве.
