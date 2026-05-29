Организаторы квеста «Город пЕРемен» рассказали о призах для участников

29 мая 2026, 12:05

Квест «Город пЕРемен» проводит в Московской области местное отделение «Молодой гвардии». Уникальный проект направлен на знакомство жителей с результатами реализации Народной программы «Единой России». О призах и бонусах для участников квеста рассказали в пресс-службе партии.





Выполняя задания квеста, люди посещают новые, а также отремонтированные и благоустроенные объекты. К акции присоединился местный бизнес — кафе, торговые сети, бьюти-салоны и пр. предлагают участникам различные бонусы и скидки.





«Мы очень рады, что квест «Город пЕРемен» нашел большой отклик и у жителей, и у партнёров. Это говорит о том, что у нашей команды получилось предложить людям интересный формат совместного досуга», — сказала руководительница «Молодой Гвардии» региона Диана Алумянц.