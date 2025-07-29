Города Подмосковья пригласили на конкурсную премию «Время молодых»

29 июля 2025, 13:03

Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи. Города Московской области могут принять участие в соревновании за звание «Молодёжной столицы России». Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.





Для городов на конкурсе есть две номинации: специальная и дополнительная.





«В специальной номинации будут соревноваться административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, в дополнительной — малые города, не являющиеся центрами региона», — говорится в сообщении.