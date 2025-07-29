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Города Подмосковья пригласили на конкурсную премию «Время молодых»

Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи. Города Московской области могут принять участие в соревновании за звание «Молодёжной столицы России». Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.



Для городов на конкурсе есть две номинации: специальная и дополнительная.

«В специальной номинации будут соревноваться административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, в дополнительной — малые города, не являющиеся центрами региона», — говорится в сообщении.
Финалистов конкурса определит экспертная комиссия, а победитель будет выбран в результате народного голосования.

Кроме того, премию вручат в номинации «Лидер молодых». Эта номинация создана для глав муниципальных образований, которые внесли значительный вклад в развитие молодежной политики. Кандидатов на эту премию выдвигают органы местного самоуправления.

Подробная информация о «Времени молодых» размещена по ссылке.
Лев Каштанов

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