На берегу Лемешинского озера в Шатуре провели экологическую акцию «Вода России»

29 июля 2025, 10:40

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Экологический субботник состоялся в минувшие выходные на берегу озера Лемешинское в муниципальном округе Шатура. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Вода России», инициативу поддержал глава округа Николай Прилуцкий. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участие в субботнике приняли около 80 человек. Их обеспечили необходимым инвентарём, а для создания настроения организовали небольшой концерт.





«Акция «Вода России» идёт у нас уже не первый год. Здесь собрались все: и депутаты, и волонтёры Подмосковья, и неравнодушные местные жители», — отметил председатель Совета депутатов округа Шатура Дмитрий Янин.

«Планируем в августе-сентябре выход подрядчика, который очистит уже саму водяную гладь озера. Будут убирать поросль, которая растет в воде, очищать дно, на берег намоют песок», — рассказал замглавы округа Шатура Вячеслав Федотов.