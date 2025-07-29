На берегу Лемешинского озера в Шатуре провели экологическую акцию «Вода России»
Экологический субботник состоялся в минувшие выходные на берегу озера Лемешинское в муниципальном округе Шатура. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Вода России», инициативу поддержал глава округа Николай Прилуцкий. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Участие в субботнике приняли около 80 человек. Их обеспечили необходимым инвентарём, а для создания настроения организовали небольшой концерт.
«Акция «Вода России» идёт у нас уже не первый год. Здесь собрались все: и депутаты, и волонтёры Подмосковья, и неравнодушные местные жители», — отметил председатель Совета депутатов округа Шатура Дмитрий Янин.В ходе акции участники окосили траву, очистили от мусора береговую линию, спилили старые деревья и кустарники.
В дальнейшем благоустройство озера будет продолжено.
«Планируем в августе-сентябре выход подрядчика, который очистит уже саму водяную гладь озера. Будут убирать поросль, которая растет в воде, очищать дно, на берег намоют песок», — рассказал замглавы округа Шатура Вячеслав Федотов.Лемешинское озеро является местом притяжения жителей. Люди приезжают сюда искупаться, поплавать на сапбордах и просто отдохнуть на природе.