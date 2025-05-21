Городские парки Каширы пригласили насыщенно и активно отдохнуть

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Парки Каширы пригласили на мероприятия активного отдыха. Каждую неделю они становятся центром притяжения для жителей и гостей городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов по губернаторской программой «Парки Подмосковья».
Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале парков. Ещё больше афиш можно найти в канале «Кашира. Культура. Спорт».
Возможна отмена мероприятий из-за непогоды.
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«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха и многое другое ждёт жителей и гостей наших парков на этой неделе», – сказала директор городского парка Олеся Кожадей.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале парков. Ещё больше афиш можно найти в канале «Кашира. Культура. Спорт».
Возможна отмена мероприятий из-за непогоды.
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Лора Луганская