Каширский краеведческий музей присоединился к всероссийской акции

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее прошла насыщенная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Особое внимание посетителей привлекла тематическая фотозона. Её интерьер составлен из экспонатов 1940-х годов. Творческие мастер-классы порадовали детей и взрослых. Любознательные гости приняли участие в квесте по музею. Победитель получил приз, а все участники – памятные сувениры», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Желающие присоединялись к экскурсии по музею, посетили лекцию «О, генералы своих судеб» о владельце усадьбы Якимовское Каширского уезда князе Раевском и его дочери Марии, в замужестве княгине Волконской. Она поражала сердца и умы высшего света XIX века благородством и самоотверженностью.
В музее также провели концерт авторской песни «Героям России моей». Бард-дуэт «Сериал» исполнил песни о силе духа и мужестве защитников Отчизны в годы Великой Отечественной войны и песни собственного сочинения. А каширская поэтесса Ольга Романова подарила музею своё стихотворение.
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