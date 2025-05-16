В Кашире проверили ход работ по благоустройству исторической части города

Благоустройство исторической части города ведётся в Кашире, ход работ проверили глава округа Михаил Шувалов и замминистра благоустройства Подмосковья Валерий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Кашире реализуется проект, одержавший победу на VIII Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы начались в марте и уже набрали высокий темп. Я уверен, что всё будет сделано в срок», — заявил Валерий Лобанов.В свою очередь Михаил Шувалов отметил, что одним из главных запросов жителей при благоустройстве является сохранение зелёных насаждений.
«Мы обязательно сделаем это, а также дополнительно высадим липы и кустарники вдоль всего пешеходного пространства», — заверил глава округа.В настоящее время на объекте ведётся работа с инженерными сетями, затем основные преобразования будут проходить в Летнем саду, где установят амфитеатр, кафе, оборудуют спортивную и детскую площадки, посадят сливы и яблони.
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