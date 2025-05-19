В Кашире прошёл отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В воскресенье городской парк Каширы стал площадкой для танцевального фестиваля, в котором приняли участие десять коллективов из разных муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Все коллективы участников танцевали эмоционально и отработали добросовестно. Победителей мы с Александром определили сразу, разногласий и споров не было. Скажу, что танцорам важно не только отдавать энергию на танцполе, но и резонировать со своим зрителем, обмениваясь этой энергией», — подчеркнул Егор Дружинин.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Дайана Хусинова