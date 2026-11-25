Коммунальщиков Истры перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Усиленный режим работы ввели для коммунальных служб округа Истра для борьбы с последствиями мощного снегопада, который принёс в столичный регион во вторник, 24 ноября, балканский циклон. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Андрей Алекин.
Уборкой в городе занимаются более 40 дворников, используются восемь единиц спецтехники.
«Коммунальщики приступили к работе с шести часов утра. Тракторы МТЗ-82 с отвалом и щёткой расчистили тротуары к автобусным остановкам, железнодорожной станции и социально значимым объектам. Там, где не может проехать крупногабаритная техника, снег убирают вручную и с помощью мини-погрузчиков», — рассказал корреспондент.К семи утра первый цикл работ завершили на улицах Советская, Босова, Юбилейная, Ленина, 9 Гвардейской дивизии и 15 лет Комсомола. Там расчистили проезжую часть и тротуары и провели противогололёдную обработку.