25 ноября 2026, 10:40

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Андрей Алекин

Усиленный режим работы ввели для коммунальных служб округа Истра для борьбы с последствиями мощного снегопада, который принёс в столичный регион во вторник, 24 ноября, балканский циклон. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Андрей Алекин.





Уборкой в городе занимаются более 40 дворников, используются восемь единиц спецтехники.





«Коммунальщики приступили к работе с шести часов утра. Тракторы МТЗ-82 с отвалом и щёткой расчистили тротуары к автобусным остановкам, железнодорожной станции и социально значимым объектам. Там, где не может проехать крупногабаритная техника, снег убирают вручную и с помощью мини-погрузчиков», — рассказал корреспондент.