Городской округ Кашира участвует в программе «Светлый город» — видео
Видео: администрация г.о. Кашира
В этом году по программе «Светлый город» в каширском муниципалитете Московской области проложили свыше девяти километров сетей уличного освещения, установили 28 опор и 218 светодиодных светильников.
Работы провели в 11 населённых пунктах городского округа. Новые линии освещения выполнили по обращениям жителей.
По их заявкам выбрали участки в Богатищево‑Епишино (ул. Луговая), Батькополье (ул. Лесная, ул. Овражная), Верзилово (ул. Центральная, ул. Цветочная), Вослинке, Кокино (ул. Полевая), Коростылево (ул. Центральная), Малеево (ул. Садовая, ул. Генерала Белова), Тарасково (ул. Дубки), Труфаново (ул. Лесная), посёлке Большое Руново (ул. Спас‑Детчин) и микрорайоне Ожерелье (ул. Привокзальная).
Проект «Светлый город», в котором муниципалитет участвует ежегодно с 2017 года, направлен на ликвидацию неосвещённых участков, повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортных условий для досуга граждан.
