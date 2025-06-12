В Серпухове собрали около полутонны гумпомощи в рамках акции «Zа Россию»
Примерно полтонны гуманитарной помощи в рамках акции «Zа Россию» собрали местные жители Серпуховского городского округа. Об этом сообщили в окружной администрации. Мероприятие проходило накануне в среду, 11 июня.
«Подобные акции не только показывают активное участие граждан в патриотическом движении, но и служат примером для подрастающего поколения. Это важно не только для моральной поддержки военнослужащих, но и для создания прочной связи между фронтом и тылом», — сказано в сообщении.Акцию инициировали представители местного отделения партии «Единая Россия», Ассоциация ветеранов СВО и Единый Центр поддержки бойцов спецоперации. Кроме того, в сборе гумпомощи участвовали дети из лагеря труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству серпуховской молодежи. Ребята написали письма бойцам, потратив первый заработок на вещи и продукты для защитников.