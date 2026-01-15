Горячая линия «Мособлэнерго» приняла за год около 446 тысяч обращений

15 января 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Почти 446 тысяч звонков от подмосковных потребителей обработали операторы горячей линии компании «Мособлэнерго» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Общее число звонков по сравнению с 2024 годом снизилось примерно на 19 тысяч.





«По итогам обработки поступившей на горячую линию информации в минувшем году оформили более 49 тысяч заявок на проведение работ по восстановлению электроснабжения, повышению его качества и обеспечению надёжности работы электросетей», — говорится в сообщении.