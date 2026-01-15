Горячая линия «Мособлэнерго» приняла за год около 446 тысяч обращений
Почти 446 тысяч звонков от подмосковных потребителей обработали операторы горячей линии компании «Мособлэнерго» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
Общее число звонков по сравнению с 2024 годом снизилось примерно на 19 тысяч.
«По итогам обработки поступившей на горячую линию информации в минувшем году оформили более 49 тысяч заявок на проведение работ по восстановлению электроснабжения, повышению его качества и обеспечению надёжности работы электросетей», — говорится в сообщении.Горячая линия «Мособлэнерго» принимает звонки круглосуточно по телефону: +7-495-99-500-99.
Ранее в Минэнерго региона выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры и порчи оборудования. Такие действия смертельно опасны для самого нарушителя, а также могут вызвать серьёзную аварию, в результате которой электричества лишатся дома, больницы, школы, предприятия и пр. Кроме того, есть риск возникновения пожаров.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за эту «работу», а иногда выдают себя за сотрудников силовых структур и обманом принуждают людей выполнять их задания. Такие действия расцениваются как диверсия, поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22