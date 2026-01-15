В Подмосковье подали 65 тысяч заявлений на компенсацию за домашний телефон

15 января 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около 65 тысяч заявлений на получение ежемесячной компенсации на оплату стационарного телефона подали жители Московской области через региональный портал госуслуг в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на такую компенсацию имеют ветераны военной службы и труда, достигшие пенсионного возраста, ветераны труда — предпенсионеры, а также жители блокадного Ленинграда и люди, награждённые медалью «За оборону Москвы».





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Другое». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию на портале и заполнить соответствующую электронную форму», — говорится в сообщении.