В Московской области внедрили новый цифровой сервис для землепользования
Сервис по автоматическому предоставлению информации о градостроительных ограничениях на земельных участках запустил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новый сервис интегрирован в 19 земельных услуг, которые предоставляет Минимущества региона.
«Суть инновации состоит в автоматической генерации файлов, в которых содержится актуальная информация о наличии ограничений на земельных участках. Сведения поступают из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и Региональной географической информационной системы (РГИС)», — говорится в сообщении.Благодаря нововведению срок подготовки документов сократился с пяти до одного дня, а 75 специалистов высвободили для решения других задач.