Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье приняла 7500 звонков
Около семи с половиной тысяч звонков приняли операторы круглосуточной горячей линии Московской области по паллиативной помощи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Специалисты консультируют по телефону как самих пациентов, так и их родственников.
«В Подмосковье сформирована многоуровневая система поддержки паллиативных больных: работают профильные отделения и школы для родственников, где обучают навыкам ухода, есть выездные патронажные бригады. Всё это объединяет круглосуточная горячая линия, через которую можно не только получить консультацию, но и при необходимости решить вопрос о госпитализации», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Телефон горячей линии паллиативной помощи: 8-498-683-83-83.