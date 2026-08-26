Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье приняла 7500 звонков

26 августа 2026, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около семи с половиной тысяч звонков приняли операторы круглосуточной горячей линии Московской области по паллиативной помощи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Специалисты консультируют по телефону как самих пациентов, так и их родственников.





«В Подмосковье сформирована многоуровневая система поддержки паллиативных больных: работают профильные отделения и школы для родственников, где обучают навыкам ухода, есть выездные патронажные бригады. Всё это объединяет круглосуточная горячая линия, через которую можно не только получить консультацию, но и при необходимости решить вопрос о госпитализации», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.