Врач из Можайска рассказала, как распознать микроинсульт

26 августа 2026, 17:48

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Транзиторная ишемическая атака (ТИА), которую часто называют микроинсультом, возникает из-за временного нарушения кровоснабжения мозга. В отличие от инсульта, симптомы обычно исчезают в течение нескольких минут или часов и не сохраняются более суток, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова призвала не игнорировать такой эпизод, поскольку он может предупреждать о риске серьезного нарушения мозгового кровообращения.



«Распознать атаку можно по симптомам, которые появляются мгновенно. Чаще всего это резкая слабость, онемение или даже паралич руки и ноги с одной стороны тела (например, только справа). Речь может стать невнятной, замедленной или человек вовсе перестает понимать обращенные к нему слова. Также могут внезапно появиться головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах или кратковременная слепота на один глаз — все это признаки того, что мозг испытывает кислородное голодание», — рассказала доктор.