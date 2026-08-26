Врач из Можайска рассказала, как распознать микроинсульт
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Транзиторная ишемическая атака (ТИА), которую часто называют микроинсультом, возникает из-за временного нарушения кровоснабжения мозга. В отличие от инсульта, симптомы обычно исчезают в течение нескольких минут или часов и не сохраняются более суток, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач-невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова призвала не игнорировать такой эпизод, поскольку он может предупреждать о риске серьезного нарушения мозгового кровообращения.
«Распознать атаку можно по симптомам, которые появляются мгновенно. Чаще всего это резкая слабость, онемение или даже паралич руки и ноги с одной стороны тела (например, только справа). Речь может стать невнятной, замедленной или человек вовсе перестает понимать обращенные к нему слова. Также могут внезапно появиться головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах или кратковременная слепота на один глаз — все это признаки того, что мозг испытывает кислородное голодание», — рассказала доктор.При появлении таких признаков необходимо сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, даже если через несколько минут самочувствие улучшилось. До приезда медиков человека следует удобно уложить, слегка приподнять ему голову, расстегнуть тесную одежду и обеспечить доступ свежего воздуха.
Специалисты не рекомендуют самостоятельно давать лекарства для разжижения крови или пытаться резко снизить давление обычными препаратами без назначения врача. Даже кратковременное исчезновение симптомов не означает, что опасность миновала.